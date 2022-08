Cartelli per salvare dai rifiuti il “pratone” di Parella: “Questa non è una discarica”

“Un po' di civiltà: questo è un prato, non una discarica”, “il prato è di tutti, non sporcarlo”, “il prato non è un cassonetto, raccogli i rifiuti”: sono queste le scritte su alcuni cartelli comparsi nell'area incolta e non edificata di via Madonna delle Salette da diverso tempo oggetto di dibattito sulla sua destinazione d'uso.

L'iniziativa del Comitato Salviamo i Prati

L'iniziativa è stata realizzata dal Comitato Salviamo i Prati, impegnato nella lotta per salvaguardare il “pratone” di Parella in una zona della città fortemente cementificata e priva di spazi verdi.

“Questo - hanno commentato gli attivisti dalla propria pagina Facebook – è un invito rivolto a tutti ma soprattutto a chi, passeggiando per il pratone di via Madonna della Salette, si libera di cicche e cartacce e a chi, in questi anni, lo ha usato indisturbato per abbandonare rifiuti grossi e pericolosi”.