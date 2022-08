Noleggiare una piattaforma aerea: quali sono i costi

Alcune tipologie di interventi edilizi, ovvero quelli che interessano le coperture o gli immobili che si trovano ai piani superiori, spesso richiedono l’impiego di apposite macchine elevatrici. La manutenzione o il ripristino dei tetti, l’installazione di impianti fotovoltaici o, più semplicemente, lavori di ristrutturazione ai piani alti di un edificio non possono essere realizzati senza adoperare una pedana aerea, indispensabile per sollevare utensili, materiali ma anche per facilitare l’accesso a tecnici e operai ad alcuni punti esterni del fabbricato. In casi del genere, si procede al noleggio del macchinario, affidandosi ad aziende specializzate come, ad esempio, Giuliano Group , un operatore di settore con sedi in tutta Italia. Ma quanto costa noleggiare una pedana aerea? La risposta dipende da una serie di parametri e fattori che variano a seconda del contesto e delle modalità di utilizzo.

Quali fattori incidono sul costo di noleggio

Nella maggior parte dei casi, i costi da sostenere per il noleggio di una piattaforma vengono messi in preventivo dalla ditta che si occupa dei lavori (o dai fornitori dei materiali). Non di meno, non esistono tariffe fisse poiché, come già accennato, sono diversi i fattori che possono incidere, in un modo o nell’altro, sul prezzo finale da corrispondere all’azienda di noleggio. In generale, concorrono a determinare il costo complessivo:

la tipologia di noleggio;

il tipo di macchinario o piattaforma;

la durata del noleggio;

i costi di trasporto, da sostenere per la movimentazione dei mezzi non targati.





Di seguito, analizziamo nello specifico queste singole voci e il loro impatto sul preventivo per il noleggio di una piattaforma aerea o di un’altro macchinario per il sollevamento.

Tipologia di noleggio: a caldo o a freddo

Non molti sanno che, quando si prende a noleggio un macchinario elevatore, è possibile scegliere tra due opzioni: nolo a caldo e nolo a freddo. Nel primo caso, il cliente non noleggia soltanto il macchinario ma chiede alla ditta fornitrice anche la possibilità di affidare lo stesso ad un operatore qualificato. Per manovrare questo tipo di macchine, infatti, è necessario essere in possesso di un apposito patentino, conseguito a seguito di una specifica formazione professionale. Nel ‘nolo a freddo’, invece, viene noleggiato soltanto il macchinario: è quindi responsabilità del cliente trovare un operatore qualificato.





Il tipo di macchinario

Quello delle macchine sollevatrici è un segmento piuttosto vasto, che include macchinari di vario genere, da utilizzare in base a specifiche esigenze tecniche e pratiche. I sollevatori telescopici possono essere fissi o mobili, che variano per dimensioni e portata, in maniera tale da adattarsi a contesti di utilizzo diversi tra loro. Nel caso in cui occorre sollevare non solo materiali ma portare anche il personale edile ai piani superiori di un edificio, è necessario optare per i sollevatori dotati di pedana aerea, per garantire a pieno la sicurezza degli operai.

Durata del noleggio

Il periodo di noleggio dipende, fisiologicamente, dall’entità e dalla tipologia dell’intervento. È ovvio che i costi aumentano allorquando l’utilizzo si protrae nel tempo; per la semplice fornitura di materiali, ad esempio, un noleggio giornaliero può essere sufficiente mentre per l’installazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni il noleggio può durare più giorni.

Costi di trasporto

I macchinari per il sollevamento sono generalmente non targati, quindi non possono circolare su strada ma devono essere trasportati dalla sede della ditta di noleggio al cantiere. I costi di trasporto sono determinati in base alla distanza da coprire e dal tipo di mezzo da trasportare.

Costi indicativi per il noleggio dei macchinari

Premesso che ciascuna ditta applica tariffe specifiche e che i fattori sopra elencati possono implicare significative differenze di preventivo, in linea di massima il costo per noleggiare un macchinario sollevatore oscilla tra i 100 e i 400 euro di media al giorno.