Moncalieri, nei primi sette mesi del 2022 quasi un milione di euro di multe per violazioni del codice stradale

Il Comune di Moncalieri ha reso noto che nel periodo tra l'1 gennaio e il 31 luglio le violazioni del codice stradale hanno raggiunto la cifra di circa 950 mila euro.

Rispetto agli anni passati la cifra è considerevolmente in crescita, essendo arrivata a sfiorare il milione, ma non ci sono stati lockdown o limitazioni come nel 2020 o nel 2021 ad aver inciso. Il dato comunque fa impressione, anche se va precisato che questi soldi non sono stati incassati dall'Amministrazione, o quantomeno non tutti.

Tra sconti per chi paga entro i primi cinque giorni dall'infrazione, ricorsi e quant'altro, solo 380 mila euro sono stati effettivamente riscossi, poco più di un terzo della cifra totale. Senza contare che una parte delle violazioni sono state accertate su strade di competenza della Città Metropolitana, a cui andrà il 50% del denaro incassato dalle multe.