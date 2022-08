Attacco informatico ai danni dell'Asl Città di Torino.

L'azienda sanitaria ha subito l'attacco hacker verso le 9 di oggi.



"Come da linee guida sugli attacchi informatici si è provveduto a bloccare tutti i sistemi informatici aziendali - spiegano dall'Asl - per effettuare le verifiche ed i monitoraggi indispensabili per mettere in sicurezza i dati e ripristinare gli applicativi aziendali cautelativamente bloccati".