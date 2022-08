Auto contro ponteggio in via Gottardo, conclusa nella notte la messa in sicurezza della facciata del palazzo

Auto contro ponteggio in via Gottardo, conclusa nella notte la messa in sicurezza del palazzo

Si è concluso solo verso l'una della notte l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Gottardo, dove verso le 17 di ieri, venerdì 19 agosto, una vettura si era schiantata contro il ponteggio di un palazzo di otto piani.

Ferito il conducente della Bmw

L’incidente ha visto protagonista una Bnw, con il conducente ferito (per fortuna non in modo non grave) poi condotto all’ospedale San Giovanni Bosco. Coinvolti anche due pedoni, inevitabile la chiusura al traffico della via.

Intervento concluso all'una di notte

E' stato lungo e complicato il lavoro dei Vigili del fuoco per la rimozione del veicolo incidentato e la messa in sicurezza della facciata dello stabile, che comunque aveva retto all'impatto: utilizzate anche risorse USAR e SAF.