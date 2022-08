Grazie al Piano per l'Arte Contemporanea, la Reggia di Venaria potrà acquisire l'opera luminosa di Marinella Senatore

Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che gestisce la Reggia di Venaria è tra i 39 soggetti selezionati del PAC 2021 – Piano per l’Arte Contemporanea , per le proposte progettuali finalizzate all’acquisizione, produzione e valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con un budget complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il referente scientifico del progetto è Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria: nel contesto delle iniziative legate all’arte contemporanea sul territorio piemontese, l’opera Assembly introdurrà i visitatori della Reggia alla mostra temporanea "Marinella Senatore. Let it shine" in programma a novembre, mese dell’Arte Contemporanea, in voluta concomitanza con Artissima.

L’opera sarà inoltre protagonista di ulteriori iniziative temporanee di valorizzazione che coinvolgeranno la Città di Venaria Reale - nell’ambito dell’evento partecipativo Immaginaria – e le altre Residenze Sabaude.

Obiettivo: aumentare il patrimonio artistico della Reggia

La Reggia di Venaria intende partecipare anche in futuro ai bandi PAC con l’intenzione di arricchire ulteriormente il proprio patrimonio artistico contemporaneo, anche a favore delle altre Residenze Reali Sabaude del Piemonte.