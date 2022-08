I Corsivi di Virginia e il “Mondo di Frank”

Alla finalissima del Cantagiro edizione Piemonte 2022, organizzata dalla mia amica e artista Gianna Facta, ho rincontrato Frank, fotografo e personaggio tout court.

Con i suoi scatti disegna e interpreta le persone che incrociano il suo obiettivo instancabile alla ricerca del momento particolare, della luce giusta, per cogliere l'essenza e mostrarla.

La fotografia è una delle sue grandi passioni, ma quando scrivo il “Mondo di Frank” è perché la scoperta del personaggio mi ha proiettato in un mondo fantastico pieno di energia, di colore, di storia e di infiniti progetti, anche sociali, di spessore e di tante passioni.

Frank mi ha invitato nel suo negozio per il mio taglio dei capelli. Lui è anche un parrucchiere con molto seguito, anzi è un hair stylist come si usa oggi definire chi fa questo mestiere, perché attraverso il taglio, il colore e le infinite variabili, riesce a valorizzare chi si affida alla sua “forbice e pettine”.

Oltre quella porta del suo negozio, che lui chiama “Il Mondo di Frank” in via Gradisca 83 a Torino, scopri che non è solo un parrucchiere e un salone da barba e capelli, ma è un polo artistico tra il museo e il parco giochi, ricco di colori e di estro e di tanti oggetti raccolti in anni di ricerca nei vari mercatini. Un luogo che all’occorrenza per la sua versione fotografica, cambia pelle e si trasforma in set fotografico tra poltrone, luci e specchi.

C’è veramente di tutto: puoi giocare a calcio balilla mentre aspetti di passare, c’è una mini scrivania per i bambini dove sedersi e colorare, e un’area dove esibire i loro lavori, c’è Nino, che è un pappagallino che svolazza qua e là, e che tutti i bambini cercano per giocarci insieme in uno spazio fantastico di divertimento che Frank e Savio Giandinoto sono riusciti a ricostruire per loro eterni bambini!

In questa galleria d’arte capisci le tante passioni di Frank. In primis il suo amore per il mondo a stelle e strisce. Foto di Marlon Brando, poster di Elvis, Jim Morrison, la parete dedicata a Marylin Monroe, decine di modellini di auto e di Harley Davidson, giustamente l’altra sua grande passione. Continuiamo con biciclette vintage grandi e piccole, giochi come Superman e Paperino, teche recuperate nei vari mercatini usate per esporre vecchi phon, pennelli e lozioni di un tempo tipiche dell’arte del parrucchiere e ancora tanto altro.

Alla Tattoo Convention e al Festival dell’Oriente, edizioni di Torino, un grande spazio è sempre dedicato al suo Barber Shop, alla sua arte di disegnare tattoo con la macchinetta con il taglio dei capelli, alla sua scenografia nell’allestire questi spazi con auto Cadillac, moto d’epoca e tutto ciò che del vintage americano esiste, dando spazio al sogno e alla creatività.

Il negozio del quartiere di Santa Rita si trasforma anche in set fotografico e Frank e Savio Giandinoto coinvolgono tantissimi amatoriali e professionisti dell’obiettivo, offrendo loro stimoli creativi in un ambiente da backstage e d grande fratellanza tra pizza e Coca Cola.

Le sue iniziative a Torino sono tante e molte partono dal suo negozio di via Gradisca. Ricordiamo progetti come “Rigiochiamo” del 2021 che ha trasformato il suo “Mondo di Frank” in un centro scambio giocattoli, non solo per fare giocare i figli dei clienti, mettendoli a proprio agio in questo spazio di cartoons, ma in particolare per raccogliere giochi riciclandoli e offrendoli ai bambini meno fortunati.

I giocattoli raccolti dal “Mondo di Frank” sono finiti così, grazie all’aiuto di varie associazioni, all’Ospedale Regina Margherita, all’Ospedale Cottolengo, alle Case Famiglia e a Casa UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini). Grazie a questo, i giochi raccolti perché nuovi o riciclati, riacquistano una loro utilità. Fuori dal negozio, durante il Natale, posiziona sempre un contenitore pieno di giochi con sopra scritto: “Regalo per te bambino. Prendi porta a casa e fai il bravo”.

Fuori dal salone Frank instancabilmente organizza molti eventi fotografici durante l’anno per offrire ai fotografi che si iscrivono situazioni e scenografie immaginarie ricreate con motociclette d’epoca, auto storiche, ricostruzioni vintage dal sapore americano open air negli spazi più belli di Torino e con modelle di cui si occupa personalmente insieme a suo fratello Savio per il trucco e parrucco.

Negli eventi torinesi più importanti è sempre in prima fila, perché il suo punto di vista come fotografo è un’altra storia raccontata.

Frank e Savio sono anche molto di più. Da un punto di vista professionale devo dire, che senza tanti lustrini dei parrucchieri in voga, riescono a realizzare quello che desideravi senza tante parole e centrando sempre il tuo obiettivo per darti luce e colore. Da un punto di vista umano la loro disponibilità è totale ti trascina in un mondo di benessere, di gioia, di energia e voglia di fare, meglio di un life coach, credetemi!