Il 3 settembre a Lanzo un incontro per parlare di lupi, tra realtà e falsi miti

La recente aggressione dello scorso 30 luglio 2022 di 4 lupi ai danni di un gregge di pecore all’Alpe Sarpeis di Ala di Stura (Valli di Lanzo) ha riacceso le polemiche intorno al ritorno di questo predatore. Non conosciamo le modalità attivate dall’allevatore per tutelare adeguatamente il proprio gregge.

L’UNCEM (Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani) ha richiesto interventi di controllo (leggasi uccisioni) del lupo e ha criticato le iniziative di studio e tutela del progetto europeo Life Wolfalps che sarebbe responsabile della difficile situazione vissuta dagli allevatori in montagna. Ricordiamo che obiettivi del progetto sono il miglioramento della coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi costruendo e realizzando soluzioni condivise insieme ai portatori di interesse per garantire la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi.

L’appello di UNCEM è stato prontamente ripreso, per meri interessi elettorali, da esponenti della Lega per rilanciare, attraverso modifiche legislative a livello nazionale, ipotesi di abbattimento della specie che oggi è protetta. Non c’è chi non veda come i cacciatori ritengano il lupo un loro pericoloso concorrente in quanto predatore, oltre degli animali domestici non adeguatamente sorvegliati, anche di caprioli e cinghiali.

Per affrontare le tematiche legate al ritorno del lupo Sabato 3 settembre 2022 alle ore 17,00 presso la sala “Lanzo Incontra” in Piazza Rolle a Lanzo Torinese PAN - PRO NATURA ANIMALI O.D.V. ha organizzato un incontro- conferenza con LUCA GIUNTI, noto studioso di questa specie, autore del libro “LE CONSEGUENZE DEL RITORNO”.

Nell’occasione sarà anche possibile sottoscrivere la petizione a favore della tutela del lupo organizzata dal “Tavolo Animali e Ambiente” che ha superato in poco tempo le 8.000 firme. Il prossimo 15 settembre 2022 le firme saranno consegnate al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.