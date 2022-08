Elezioni, Forza Italia la prima di giornata a consegnare le liste in Tribunale: "Berlusconi capolista per il Senato"

Continuano le consegne delle liste in corte d'Appello in vista delle Elezioni 2022

Silvio Berlusconi capolista in Piemonte per il proporzionale del Senato. Dopo la giornata di debutto di ieri, prosegue al Tribunale di Torino la passerella per la consegna delle liste per la Camera e il Senato in vista delle elezioni politiche. Il primo partito a presentarsi, intorno alle 8, è stato Forza Italia. Che ha rilanciato la candidatura del suo leader e fondatore.

“Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato”, hanno detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo e i suoi vice coordinatori Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani. “Siamo onorati di questa scelta che premia il lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti gli onorevoli, dirigenti, quadri eletti e simpatizzanti piemontesi ma che soprattutto mette al centro della politica la nostra regione, le nostre famiglie e le nostre imprese. Ringraziamo il presidente che ancora una volta ha scelto di scendere in campo in un momento delicatissimo per il nostro Paese, sentendo fortemente il peso storico e l’importanza di questa legislatura per una Italia uscita provata dalla crisi economica e sanitaria e oggi da quella conseguente al conflitto russo-ucraino. Insieme al presidente Berlusconi siamo pronti a scrivere nuovamente una pagina importante della storia dell’Italia portando in Parlamento i nostri valori popolari e liberali”.

A consegnare le liste è stato appunto il coordinatore regionale Paolo Zangrillo: "Si tratta - ha affermato - di un momento importante, che arriva dopo un percorso complicato a causa del taglio dei parlamentari. La scelta è stata quindi più difficile perché gli 11 uscenti hanno fatto un ottimo lavoro sia a Roma che sul territorio e meriterebbero tutti la riconferma".

Nonostante qualche difficoltà nella composizione delle liste, la fiducia è alta: "Per questo motivo - ha aggiunto - ci abbiamo messo più tempo del solito ma siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mantenere un buon equilibrio mantenendo la rappresentanza del territorio: tutti i candidati, infatti, vengono dal Piemonte e questo ci ha permesso di restare coerenti tra copertura e lavoro".

Lo sguardo, a partire da oggi, sarà rivolto esclusivamente al 25 settembre: "Da adesso - ha concluso - parte la campagna elettorale, che le prime 3 settimane di settembre: sarà importante fare capire ai cittadini che sarà importante andare a votare".



Nelle prime ore di questa mattinata anche gli esponenti di Italexit si sono presentati in tribunale per la consegna dei documenti per Piemonte 1.