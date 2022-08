Meteo, l'estate continua su Torino e provincia, ma l'umidità concede un po' di tregua

Correnti prevalentemente settentrionali in quota, di natura sia anticiclonica che ciclonica, manterranno condizioni stabili per tutta la settimana almeno fino a venerdì incluso. Quindi avremo bel tempo e temperature ancora pienamente estive ma con tassi di umidità piuttosto bassi.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a venerdì 26 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature in pianura e sulle coste. In montagna possibile sviluppo di nubi cumuliformi con isolati piovaschi o rovesci al pomeriggio/sera.

Temperature stazionarie e nella media del periodo, con minime che si manterranno tra i 19 e i 22 °C, mentre le massime si manterranno attorno ai 30/33°C con leggera tendenza a salire nella seconda parte della settimana. Venti assenti o deboli a regime di brezza di direzione variabile.

Da sabato 27 agosto

Aumento dell’instabilità con rovesci o temporali possibili anche in pianura nella giornata di sabato, mentre da domenica si tornerebbe di nuovo a una situazione più stabile con probabile aumento delle temperature.

