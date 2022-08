Addio a spaccio e criminalità all’ex Gondrand: abbattimento e pulizie in corso

Sono in corso i lavoro di abbattimento e le pulizie dell’ex stabilimento Gondrand, da anni ormai luogo di spaccio, criminalità e occupazioni abusive.

Ruspe e macchinari sono attivi da questa mattina per sgomberare l’area di via Cigna, da cui l’azienda di traslochi se n’era già andata nel 2017.

“Sono anni che ci battiamo per questo stabilimento che ormai era solo luogo per spacciatori, tossicodipendenti e prostitute - commenta Verangela Marino (FdI), consigliera della Circoscrizione 6 - c’erano sempre interventi delle forze dell’ordine h24 a seguito di risse, aggressioni, danni alle auto. Al di là della questione sicurezza c’era quella di igiene: non si poteva più continuare così. Dopo anni di battaglie, sopralluoghi, manifestazioni, finalmente possiamo restituire un po’ di legalità e sicurezza a tutti coloro che abitano in questa zona".

“L’avevo promesso ai cittadini - aggiunge il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto - Prima c’è stata una retata della polizia con l'identificazione di 20 persone e poi l'abbattimento. La volontà deve essere ora quella di spingere alla compravendita, perché solo riqualificando si risolve definitivamente il problema".

Ora quindi si pensa già ai prossimi passi da intraprendere e come destinare questo spazio. "Grazie per quello che è stato fatto - conclude Lomanto - ma ora guardiamo al futuro di quell’area, che sarebbe perfetta un Palazzetto dello Sport. E’ strategica da un punto di vista logistico e a noi serve un impianto di questo tipo, quindi perché no?”.

"L'area è privata quindi prima di proporre destinazioni bisogna conoscere cosa prevede il prg per la zona - interviene tuttavia, Antonino Iaria, ex assessore all’urbanistica -. Un anno fa ho presentato una delibera di giunta con delle indicazioni per l’area, realizzabili e con ritorno anche per il parco e lo spazio211".