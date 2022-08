Grande successo per il ritorno in presenza del BardonecchiArp Festival

Dopo due anni in modalità “ibrida”, con la Masterclass online ed i concerti trasformati in escursioni-spettacolo o in eventi in live streaming, il BardonecchiArp Festival è tornato finalmente e pienamente in presenza.

Spazio dunque nuovamente alla Masterclass, con la presenza di studenti e docenti di arpa da tutta Italia, ed ai concerti dal vivo al Palazzo delle Feste. Un roster d’eccezione, quello della ripresa dopo l’emergenza pandemica: accanto alla direttrice artistica Katia Zunino si sono infatti avvicendati nelle vesti sia di insegnanti che di performer Yuan Deng, maestra del Guzheng - l’arpa tradizionale cinese - Vanessa D’Aversa, la più grande arpista jazz italiana e virtuosa dell’arpa cromatica, Silvia Maserati, grande esperta di arpaterapia e Mario Lipparini, virtuoso dell’arpa bardica. Tutte le sfumature dell’arpa, dunque, per un Festival il cui tema - non a caso - è stato “Colors”, colori.

L’obiettivo, per questa prima edizione del ritorno in presenza, era infatti quello di rappresentare tutte le possibili scuole e tradizioni legate a questo strumento. Preceduto il 15 agosto da un evento eccezionale, lo spettacolo “Sortilegio” della compagnia internazionale di nouveau cirque Les Farfadais nel suggestivo contesto della Tur d’Amun, il Bardone con cchiArp Festival ha offerto dal 16 al 21 agosto lezioni di arpa per tutti i livelli, concerti al Palazzo delle Feste (il 17 quello di Silvia Maserati e Mario Lipparini, il 19 quello di Yuan Deng e Vanessa D’Aversa), un “Arpe-ritivo” in musica il 16 a Pian del Sole con Katia Zunino ed una performance immersiva di arpaterapia a cura di Silvia Maserati al Palazzo delle Feste il 18.

A chiudere il programma, la mattina del 21, l’applauditissimo musical breakfast con tutti gli artisti e tutti gli studenti sulla terrazza del bar del Palazzo delle Feste in un concerto speciale ad allietare la colazione del pubblico. Un modo per dare il buongiorno…e insieme l’arrivederci al 2023!