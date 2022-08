L'asilo "dei cani" era abusivo: sgomberati i locali di un'associazione in via Benevento

Sono state le segnalazioni di chi abitava in zona a sollevare i primi sospetti, fino a quanto gli agenti della Polizia municipale non hanno deciso di verificare cosa stesse realmente succedendo in quell'appartamento di via Benevento, in zona Vanchiglietta.



Quando hanno aperto la porta, gli agenti si sono ritrovati davanti agli occhi un vero e proprio "asilo" per cani, con tanto di ciotole, cuccia e divisori in plastica per tenere separati gli ambienti, proprio come si fa con i bambini. Anche se la situazione igienica non era certo delle migliori. Mancava solo una cosa, fondamentale: l'autorizzazione. Ecco perché il canile abusivo è stato chiuso, con tanto di multa per l'associazione che lo gestiva, mentre gli animali sono stati restituiti ai proprietari.