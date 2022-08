Scappa durante un controllo della Polizia: arrestato uno spacciatore di 53 anni in via Gaidano

Era seduto sul marciapiede di via Gaidano, in maniera sospetta. Gli agenti di Polizia del commissariato San Secondo hanno così deciso di controllarlo e l'uomo - dopo un primo momento di collaborazione - si è dato alla fuga. Gli uomini delle forze dell'ordine sono però riusciti a bloccarlo e così sono scattate le manette per un marocchino di 53 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi frammenti di hashish, nascosti dove prima l'uomo stava seduto. Addosso aveva anche 85 euro in piccolo taglio, forse provento di alcune dosi già vendute.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.