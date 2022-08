Dalle attrezzature forestali a quelle agricole e stradali, FAE: una produzione all’avanguardia

FAE, azienda italiana con sede centrale a Fondo-Borgo d’Anaunia (Trento), si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari speciali, dedicati a lavorazioni stradali, agricole, forestali e lo sminamento. Oltre 90 prodotti e 400 modelli diversi, concepiti per offrire una risposta efficace alle più disparate esigenze operative.

Le attrezzature e veicoli presenti sul sito fae-group.com sono realizzati con l’obiettivo di facilitare e rendere più produttiva l’esecuzione di qualsiasi lavorazione nella quale vengono impiegati. Del resto, per la realizzazione di macchinari e accessori vengono sfruttati esclusivamente materiali di prima scelta e tecnologie all’avanguardia.

In catalogo, sono presenti frantumasassi, fresaceppi, stabilizzatrici, testate multifunzione nonché trince e frese forestali. Quest’ultime disponibili per trattori o per veicoli speciali e sono adatte a triturare finemente materiali legnosi tra 30 e 70 cm di diametro, fino a profondità di lavoro tra 30 e 50 cm. Possono affrontare senza problemi molteplici attività, come la completa fresatura di ceppaie, la bonifica agricola, la creazione di linee tagliafuoco, la manutenzione di sentieri, vivai, vigneti, frutteti e aree verdi di qualunque tipo.

Per conoscere le specifiche di un prodotto basta consultare la pagina dedicata, che include le informazioni tecniche e diverse immagini. Per ricevere maggiori indicazioni è sufficiente cliccare sul pulsante “Richiedi Informazioni” e compilare il modulo sul portale.

Un team dedicato è sempre pronto ad affiancare il rivenditore nella fase post-vendita. Anche grazie all’immediatezza e praticità della nuova piattaforma online FAE Support, a disposizione dei concessionari autorizzati dell’azienda.

Dal punto di vista organizzativo FAE può contare, oltre alla Sede Centrale in Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino, su sei filiali commerciali e un network di rivenditori che le permettono di commercializzare i propri prodotti in tutto in mondo.

