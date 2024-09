Tragedia a San Benigno Canavese: la sua moto va contro un'auto e la centaura cade nel vuoto

Una terribile tragedia, quella che si è verificata poche ore fa lungo le strade del Canavese, in particolare sulla provinciale 87 all'altezza di San Benigno.



Secondo una dinamica ancora da ricostruire, una moto si è schiantata contro un'automobile e a causa dell'impatto la donna che era alla guida del mezzo a due ruote è stata sbalzata, precipitando in una scarpata accanto al viadotto che stava percorrendo. La vittima è Simona Castelli, 47 anni.



Il punto dell'incidente, infatti, è un tratto che supera l'autostrada A5. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per la sfortunata motociclista non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri.