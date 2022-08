Radicali Italiani all'attacco: "Sempre in attesa di sapere chi deve pagare bonifiche grattacielo della Regione e Parco della Salute"

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) hanno chiesto ed ottenuto dalla Giunta Regionale copia dei provvedimenti con la descrizione di come saranno assegnati ad Assessorati e Direzioni Regionali i 40 piani della Sede Unica del grattacielo della Regione Piemonte, in via di ultimazione a Torino, in zona Lingotto.

Giulio Manfredi, dipendente regionale ed esponente sia di Radicali Italiani sia dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta: "Le informazioni sulla dislocazione dei vari Assessorati e Direzioni regionali all’interno del grattacielo non interessano solamente gli oltre duemila dipendenti regionali ma tutti i cittadini piemontesi e non solo, che potranno accedere alla struttura e che, comunque, l’hanno finanziata con le loro tasse. Pertanto, l’Associazione Aglietta pubblica tale documentazione sul proprio sito e chiede alla Giunta Regionale di pubblicarla nell’apposita pagina dedicata alla Sede Unica nell’home page del sito istituzionale".

Manfredi poi aggiunge: "Siamo sempre in attesa che gli Assessori Chiara Caucino e Andrea Tronzano rispondano alla nostra PEC del 15/07/2022, con cui richiedevamo loro di attivare l’Avvocatura regionale per comprendere chi deve pagare le spese delle bonifiche dei terreni e falde acquifere dove è stato costruito il grattacielo della Regione Piemonte e dove (accanto al grattacielo) si intende realizzare il “Parco della Salute”.