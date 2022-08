Manutenzione e chiusure: ecco come cambia la viabilità in questa fine estate in provincia di Torino

Modifiche alla viabilità, in provincia di Torino, in questi ultimi giorni di agosto. Per manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido lungo la Sp 194 "di Frossasco" nel centro abitato del Comune di Frossasco, si rende necessaria la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti eccetto residenti, mezzi di soccorso e di emergenza, dal Km 1+400 al Km 1+800, dal 29 agosto al 9 settembre 2022.

Ancora per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, la Sp. 200 “di Condove” dal km 2+277 al km 5+730 nel territorio del Comune di Condove, a causa delle ridotte dimensioni della strada provinciale, verrà chiusa al traffico, per brevi tratti e in modo temporaneo, con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica dal 29 agosto al 1 settembre 2022 dalle 7,00 alle 19,00.

Infine, per lavori di riqualificazione energetica e strutturale di un immobile sito in Via Costa a Lombardore, che può comportare l’occupazione della carreggiata dai mezzi che stanno operando, la Sp 720 “del Campo Esperienze” dal km. 0+567 al km. 0+575 sarà chiusa al traffico in modo saltuario in entrambe le direzioni di marcia con deviazione su percorsi alternativi secondo le esigenze di cantiere, con orario 9,00–12,00 e 14,30–16,30 tra il 1 settembre 2022 e il 30 novembre 2022 (per un totale di quattro giornate lavorative).