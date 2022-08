Tremendo scontro tra due auto in via Plava: vetture distrutte ma nessun ferito

Tantissima paura, due auto praticamente distrutte ma nessuna persona ferita è il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle ore 14 in via Plava, all'angolo con via Faccioli, a Mirafiori sud.

Una mancata precedenza all'origine

All'origine dello scontro una mancata precedenza: coinvolte una Peugeot 308 grigia e una Ford Fiesta blu. Nessuna conseguenza per le persone a bordo, solo un fortissimo choc per la donna al volante della Peugeot, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica. Ma che sia stato uno scontro violentissimo lo prova il fatto che in pochi attimi una piccola folla si è radunata attorno alla scena del sinistro, richiamata dal fortissimo rumore provocato dall'incidente.

Circolazione fortemente rallentata

Sul posto sono arrivati rapidamente un'ambulanza e due automezzi del soccorso stradale. La circolazione risulta rallentata, con i bus che viaggiavano su via Plava diretti verso Beinasco bloccati, perché l'incrocio è occupato dalle auto sinistrate e dai detriti lasciati sull'asfalto, con le linee 34 e 71 che hanno visto il loro percorso deviato.

E fino a che i vigili urbani non avranno terminato i rilievi, liberando la scena dell'incidente, la viabilità resterà forzatamente condizionata.