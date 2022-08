Chiusa di Pesio: l'aperitivo sotto il pellerino apre l'edizione 2022 di 'Ciusa Duvarta' [VIDEO]

Si è aperta ieri (venerdì 26 agosto) alle 19.30 la 22esima edizione di 'Ciusa Duvarta', il tradizionale appuntamento estivo di Chiusa di Pesio. Via all'evento in piazza Cavour con l'apericena sotto le stelle organizzato dai commercianti "Il Mirabello" e il dj set di Gabriele Giudici (con Michele Cera alle percussioni), che ha visto prenotarsi oltre 140 persone.

Oggi (sabato 27 agosto) in piazza Carlo Mauro alle 17 si terrà il convegno "Cambiamenti climatici: quale futuro per il nostro pianeta" realizzato dalle Aree Protette 'Alpi Marittime' e dal Parco Naturale del Marguareis. In via Giovanni Mauro alle 19 la grande polentata dell'AVIS Chiusa di Pesio seguita, alle 20.45, l'esibizione degli sbandieratori del Rione Cattedrale di Asti. Alle 21.30, infine, alle Casermette 'Idee Fresche' arriverà la Discociusa.



Giornata clou quella di domenica 28 agosto quando il centro storico - per tutta la giornata - si terrà la tradizionale fiera dedicata all'arte, l'artigianato, l'enogastronomia, la musica, gli spettacoli, le giostre e i giochi per i bambini, gli autoveicoli, gli showcooking, lo sport e l'ambiente. Torna anche la fiera agricola con animali, macchinari e la possibilità di assistere alla battitura del grano.



Novità assoluta l'apertura della Torre Civica al pubblico. Dalle 12 il pranzo organizzato dagli "Amici delle Combe" (info e prenotazioni allo 0171.734990).



L’evento si inserisce nella vivace programmazione autunnale dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del Piemonte che vedranno un momento internazionale ad Alba con la Global Conference in Wine Tourism.