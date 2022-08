Nichelino's Got Talent e lo show di Jerry Calà i momenti più attesi della Festa di San Matteo

Dopo le ultime due 'limited edition', complici la pandemia e le sue inevitabili restrizioni, dal 15 settembre ritorna la Festa di San Matteo, con Nichelino che dedica dieci giorni di celebrazioni al suo santo patrono. In programma appuntamenti ed eventi per tutti, dalla musica allo sport, dal cibo alle celebrazioni religiose.

Il 21 settembre spazio a Nichelino's Got Talent

Due, in un programma ricchissimo, i momenti da segnare con il circoletto rosso sull'agenda: mercoledì 21 settembre, dalle ore 18 alle 24, torna NICHELINO’S GOT TALENT. Una giuria composta da Emanuel Victor, Marco Carena, Neja, Wlady, prenderà in esame le esibizioni di coloro che sanno cantare, ballare e recitare, proprio come succede nel famoso programma di Sky.

Ogni nichelinese che pensi di avere della abilità e un talento speciale deve inviare un breve video di candidatura a 𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺 entro il 10 settembre, puntando ad essere protagonista durante la festa di San Matteo.

Giovedì 22 tornano i mitici anni 80 con Jerry Calà

Il giorno seguente, giovedì 22, dalle ore 21.30 si potrà fare un tuffo nel passato e rivivere le fantastiche atmosfere (per chi le ha conosciute) degli anni Ottanta con Jerry Calà.

Il comico, protagonista di film e programmi tv che lo hanno reso celebre al grande pubblico, festeggia il mezzo secolo di carriera con “Jerry Calà – 50 anni di libidine”, uno show tra irresistibili racconti, gag e brani musicali. Il divertimento è assicurato.