Alle porte c'è settembre, il mese preferito dalle coppie per sposarsi in Piemonte

Il mese dell'anno preferito dalle coppie per celebrare il proprio matrimonio in Piemonte è settembre, con ben il 19,73%% delle nozze concentrate in questo mese. Il sito d'incontri SugarDaters ha analizzato i dati raccolti dall’Istat tra il 2016 e il 2020, stilando questa particolare classifica dell'amore.

Una coppia su cinque sceglie il mese di settembre

Altri mesi che, in ordine di preferenza, sono abitualmente scelti da coppie giovani e meno giovani per istituzionalizzare il loro amore in Piemonte sono giugno (16,64%) e luglio (14,77%), anche grazie alle temperature miti che caratterizzano questi periodi. Il mese meno scelto per celebrare il matrimonio è gennaio, che raccoglie solo il 2,83% del totale annuale dei matrimoni.

Non è strano che tra i mesi più comuni per celebrare un matrimonio compaiano quelli estivi: molte coppie ne approfittano per collegare le vacanze con la luna di miele, gli ospiti hanno maggiori disponibilità e agende più flessibili, non c’è rischio di incastrarsi con altre celebrazioni attese, come Natale o Capodanno.

Due su tre scelgono il rito civile

Inoltre, tra il 2016 e il 2020, il 65,10% dei matrimoni in Piemonte sono stati celebrati con rito civile. A conferma che gli sposi non vedono nella Chiesa il luogo principale in cui giurarsi amore eterno e che il matrimonio religioso non è più in cima alle preferenze delle coppie.

Le differenze rispetto alla media nazionale

La media nazionale indica che è sempre settembre è il mese in cui si celebrano più matrimoni in Italia, con il 19,66% dei matrimoni di tutto l'anno concentrati in questo periodo. Seguono giugno (16,05%) e luglio (14,36%). Il mese meno scelto per celebrare una nuova unione è novembre, che vede solo il 2,35% delle nozze.

Il 52,10% dei matrimoni celebrati in Italia negli ultimi anni è stato officiato con rito civile, percentuale decisamente più bassa rispetto alla media registrata in Piemonte.