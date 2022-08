Juve, Nedved fa scandalo: i suoi video privati a una festa finiscono in rete [VIDEO]

Scandalo alla Juve, per il putiferio sui social che si è scatenato dopo la diffusione in rete di una serie di video che ritraggono l'ex calciatore e attuale vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, a una festa.

I filmati ritraggono Nedved in atteggiamenti intimi con tre donne all’interno di un locale. L’ex centrocampista balla una specie di “trenino” con tanto di palpeggiamenti mentre le altre donne sembrano ridere, consenzienti. Oltre a questo ci sono altri due filmati in cui il vicepresidente Juve cammina barcollando e si regge in piedi a fatica e poi entra in quello che sembra il locale della festa.

Nedved si era separato dalla moglie già da un paio d'anni.