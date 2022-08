Bonus 60 euro per i bus e tram di Torino e provincia, requisiti e informazioni per chiederlo

Sessanta euro di sconto, per l'acquisto di abbonamenti mensili e annuali, per chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi tra Torino e provincia. Anche nella Città Metropolitana sarà infatti possibile richiedere il "Bonus trasporti", un'altra misura messa in campo dal Governo per dare una mano alle famiglie colpite dal caro energia e i rincari di cibo e frutta.