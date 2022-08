Mira Challenge, la call per giovani dai 16 ai 25 anni per diventare protagonisti nella propria comunità

Le associazioni e gli enti che dal 2021 hanno partecipato alla co-progettazione biennale Giovani a Mirafiori con l'obiettivo di rendere i giovani protagonisti nelle comunità, per la seconda annualità del progetto, organizzano MIRA CHALLENGE, un'opportunità per tutti gli under25 di partecipare all'organizzazione di attività e partecipare a challenge in gruppo nelle 3 aree di intervento: sport, eventi culturali e spazi conquistati. Vincendo le challenge con il proprio gruppo, entro giugno 2023, i giovani tra i 16 e 25 residenti a Mirafiori potranno aggiudicarsi premi finali, come weekend nella natura, biglietti per concerti e visite a città riconquistate. A tutti i ragazzi interessatI, inoltre, verrà offerto un percorso di mobilità interculturale, con l’accompagnamento di YEPP Italia. Hai tra i 16 e i 25 anni? Vivi a Mirafiori? Non c’è mai nulla di interessante in quartiere? Vuoi conoscere altri ragazzi e ragazze della tua età? Vuoi organizzare degli eventi nel tuo quartiere? Entra a far parte di Giovani a Mirafiori E METTITI IN GIOCO! PER PARTECIPARE A MIRA CHALLENGE PUOI CANDIDARTI DALL’1 AL 18 SETTEMBRE, INDICANDO NEL TESTO DELLA MAIL A QUALE TEMA SEI INTERESSATO, TRA SPORT, CULTURA E SPAZI RICONQUISTATI. Per info e iscrizioni: DM Instagram giovaniamirafiori | Mail giovanimirafiori@gmail.com https://fondazionemirafiori.it/mira-challenge