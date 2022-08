Dopo il caso Nedved, ora la procura che indaga sui ricatti a Pogba: guai extra calcio per la Juve

L'avvio di campionato, dopo i tre squilli contro il Sassuolo, non è stato dei più convincenti, ma per la Juve, più che i problemi sul campo, pesano quelli extra calcio. Prima il caso Nedved e adesso la Procura di Torino che ha deciso di aprire un'inchiesta sui ricatti e le minacce ricevute da Pobga.

Il clamore dei video con Nedved protagonista

Ieri hanno fatto il giro del web i video che immortalavano l'ex giocatore ed attuale vice presidente bianconero Pavel Nedved in atteggiamenti intimi con tre donne all’interno di un locale. L’ex centrocampista balla una specie di “trenino” con tanto di palpeggiamenti mentre le ragazze sembrano ridere, consenzienti. Oltre a questo ci sono altri due filmati in cui il dirigente della Juve cammina barcollando e si regge in piedi a fatica e poi entra in quello che sembra essere il locale della festa.

La Procura indaga su minacce e ricatti a Pogba

Non si era ancora spento l'eco di questa vicenda, che oggi si scopre che un procedimento giudiziario è stato avviato dalla procura sulla vicenda di Paul Pogba, con il calciatore transalpino che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un ricatto. Secondo Rmc, in una versione confermata anche da Franceinfo e da altri siti d'oltralpe, il centrocampista sarebbe vittima da tempo di ricatti, minacce ed estorsioni. E avrebbe già versato 100 mila euro, anticipo della richiesta da 13 milioni di euro avanzata dal gruppo di amici d’infanzia e dal fratello maggiore Mathias per assicurargli 'l'incolumità".

In attesa dei provvedimenti della giustizia parigina, adesso anche i magistrati torinesi starebbero indagando sulla vicenda, dopo il ritorno di Pogba in bianconero, anche se non si conoscono ancora i termini della questione al vaglio della Procura.