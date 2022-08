Cambio di stagione: come prevenire i disturbi intestinali

L’autunno è ormai sempre più vicino e come sempre, con il cambio di stagione, ci si prepara ad affrontare una serie di disturbi non proprio piacevoli. Oltre ad i classici acciacchi dovuti ad un calo delle difese immunitarie, moltissimi italiani con l’arrivo dell’autunno si trovano a combattere contro i problemi intestinali. Gonfiore addominale, stipsi o diarrea: sono questi i disturbi più diffusi con il cambio stagione ma fortunatamente esistono delle strategie per prevenirne la comparsa.

Vediamo allora insieme come fare per evitare di trovarci anche quest’anno con i soliti problemi intestinali e iniziare l’autunno con il piede giusto.

Probiotici: veri alleati per il benessere intestinale

Sicuramente, l’assunzione di probiotici a partire da 3 settimane prima del cambio di stagione si rivela utilissima in ottica preventiva e non solo per scongiurare i classici problemi intestinali come gonfiore, stipsi o diarrea. I probiotici permettono di ripristinare il corretto equilibrio del microbiota intestinale, ossia della flora batterica che popola l’intestino e questo è fondamentale per rinforzare il sistema immunitario. In caso di disbiosi infatti, ossia di alterazione dell’equilibrio, l’intero organismo risulta più esposto alle minacce esterne e dunque più debole.

Alimentazione sana ed equilibrata

Altrettanto importante, per prevenire i disturbi legati al cambio di stagione, è una corretta alimentazione. Quello che mangiamo infatti fa una grandissima differenza sul nostro stato di salute e sulla capacità del nostro organismo si reagire ad eventuali minacce esterne. Seguire una dieta che sia sana ed equilibrata, privilegiando gli alimenti di stagione ed evitando invece tutti i junk foods che vanno ad alterare il microbiota intestinale, è senza dubbio importante per prevenire i disturbi tipici dell’autunno.

Attività fisica costante

Praticare attività fisica in modo costante aiuta moltissimo, non solo perché consente di migliorare il proprio stato di salute generale ma anche perché offre la possibilità di scaricare stress ed ansia. L’autunno è una stagione che viene vissuta da molti con un umore non proprio eccellente: finisce l’estate, nell’aria si respira una certa malinconia diffusa e le prossime vacanze sono lontane. Tutte queste sensazioni non fanno altro che peggiorare la situazione, accentuando i problemi intestinali che come ben sappiamo sono parecchio influenzati dalla condizione psicologica. Praticare attività fisica in modo costante aiuta sicuramente.

Sonno adeguato

Non dimentichiamo infine che anche la qualità del sonno incide in modo significativo sui disturbi legati ai cambi di stagione. Se non si riposa a sufficienza, il rischio è quello di trovarsi a dover gestire molte più problematiche ma non solo. Anche il sistema immunitario potrebbe risentirne e l’organismo sarebbe più esposto al rischio di ammalarsi. Conviene dunque prestare attenzione a questo dettaglio, specialmente in ottica preventiva. Dormire almeno 8 ore a notte consente di migliorare il proprio stato di salute in generale ed affrontare meglio i cambi di stagione.

Integratori vitaminici

Infine, potrebbe rivelarsi utile nei cambi di stagione l’assunzione di un integratore vitaminico. È però sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico di base, in modo da verificare eventuali carenze e scegliere l’integratore giusto in base alle proprie effettive esigenze.