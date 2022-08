Moda uomo: le camicie eleganti si confermano tra i must have del guardaroba

Se c’è un capo d’abbigliamento che non può mai mancare nel guardaroba maschile è senza dubbio una camicia elegante di qualità.

Che si debba partecipare ad una riunione di lavoro, effettuare un colloquio, presenziare ad una cerimonia oppure trascorrere una serata elegante, la camicia è quell’indumento in grado di rendere qualsiasi outfit adatto all’occasione. Il suo punto di forza, infatti, è proprio la versatilità e la capacità di donare un tocco chic e curato anche all'abbinamento più semplice.

In commercio esistono molteplici modelli tra i quali scegliere. Proprio per questo motivo, può non essere immediato capire quale modello acquistare ma soprattutto come effettuare i giusti abbinamenti per esaltare al massimo le qualità della camicia elegante. In ogni caso, per fare la scelta giusta è sufficiente seguire alcuni semplici accorgimenti tutte le volte che si sceglie di indossare questo capo intramontabile.



Dove acquistare una camicia elegante

Innanzitutto, per fare scelte mirate e trovare in poco tempo camice eleganti di qualità, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ai rivenditori specializzati in questo settore. Soltanto aziende esperte nella moda uomo ma soprattutto nella vendita di vestiario elegante sanno consigliare e guidare il cliente nella scelta del modello che faccia al caso proprio.

In particolare, sugli e-commerce di abbigliamento online è possibile al giorno d’oggi usufruire di filtri di ricerca che agevolano la selezione della camicia in base alle proprie caratteristiche fisiche, esigenze personali e preferenze, il tutto comodamente da casa ed in qualsiasi momento si desideri.

A questo proposito è possibile guardare alle camicie eleganti su camicissima.it, e-commerce dell’omonima azienda italiana specializzata nel settore, che propone un’ampia selezione di capi d’abbigliamento di elevata qualità. Qui è possibile trovare tipologie distinte in base alla vestibilità, alla fantasia, al colore ed al tipo di collo.



Camicia elegante: consigli su come indossarla

La vestibilità della camicia elegante è uno dei primi fattori da prendere in considerazione per rendere il proprio outfit perfetto per l’occasione. In genere, la scelta può ricadere su tre tipologie: regular, slim ed extra slim.

Il modello regular fit è quello classico, dal taglio abbastanza ampio, che veste in maniera comoda sul corpo grazie all’assenza di pinces o cuciture sulla schiena. Si tratta della tipologia che è consigliabile indossare quando si ha una corporatura robusta e si preferisce non mettere in evidenza parti del corpo più morbide. È l’ideale, inoltre, per ottenere un look più serio e formale, da utilizzare soprattutto in contesti lavorativi e sotto un completo con giacca e cravatta.

Diversamente, se si vuole comunque indossare una camicia elegante ma adattare la stessa ad un’occasione meno formale e mettere in risalto il proprio fisico, è preferibile scegliere un modello slim fit: le pinces sulla schiena ed il giromanica stretto donano alla camicia un effetto seconda pelle, ideale quindi soprattutto per chi ha una corporatura asciutta e snella.

La vestibilità extra slim, dal canto suo, è una tipologia ancora più sfiancata e aderente. Nella scelta della camicia elegante, non bisogna poi sottovalutare il colore ed il tipo di fantasia in quanto anche questi elementi incidono sulla resa del look finale.

Per quanto riguarda il colore, per mantenere un effetto sofisticato è possibile rimanere sui toni neutri, come il bianco, il grigio chiaro, l’azzurro, da abbinare a completi a tinta unita di colore scuro, tra cui il nero, il blu oppure il grigio.

Anche fantasie a righe e a quadretti si adattano bene a contesti formali, soprattutto quando le trame si caratterizzano per le piccole dimensioni. Infine, per quanto riguarda il materiale è possibile orientarsi, per esempio, su capi realizzati interamente in cotone traspirante, un tessuto in grado di garantire non solo comodità ma anche quella raffinatezza che è tipica della camicia elegante.