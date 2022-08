I Corsivi di Virginia: leggere la mente

Quindi chi è il mentalista? La mentalizzazione, secondo Wikipedia, è la capacità di leggere la mente dell’altro, di comprenderne le intenzioni a partire dal comportamento osservabile, per potervi adeguare il proprio.

Il mentalista, in conclusione, è una persona che ha dedicato molti anni allo studio dei poteri della mente e si concentra sui processi mentali delle persone che ha davanti, capace di attingere dalla loro mente subconscia.

Semplifichiamo e ricorriamo alla spiegazione che diede Sigmund Freud, psicoanalista e filosofo austriaco. Freud divide tra la parte conscia e la parte subconscia di noi. La parte conscia è quella che ti fa fare ragionamenti, ti fa fare le scelte, che ti fa muovere, e rappresenta la sede del pensiero logico e della tua memoria a breve termine. La parte subconscia è quella che fa tutto il resto e dove si trova il tuo “io”. Il tuo subconscio controlla il tuo corpo, la tua vita biologica, come ti comporti, le tue emozioni e rappresenta la tua memoria a lungo termine.

La lezione di Freud fu di affermare che, per quanto possiamo essere logici, ci saranno sempre dei pensieri nascosti che ci condizioneranno.

In tutto questo processo il mentalista sa intervenire con azioni che a noi sembrano fuori dal comune, quasi magiche, perché sa che il subconscio controlla un’alta percentuale dei nostri pensieri e azioni e che esiste un linguaggio del corpo che trasmette segnali chiari.

Vincenzo Cipri ani , torinese, mentalista ma anche esperto di esoterismo, una vita spesa a studiare, a formarsi, a sperimentare i poteri della mente e ad amare gli altri. Viene chiamato spesso come mentalista sui palchi degli eventi aziendali e privati di ogni tipo e in particolare a Torino, città magica di eccellenza, la città di Gustavo Adolfo Rol e del noto mentalista Alexander.

Come si diventa mentalist e perché lo sei diventato?

“Tutti noi possediamo innate capacità percettive fin dalla tenera età. Tutti noi siamo in grado di comunicare e percepire concetti ed emozioni senza che venga usata la voce. Allenare questi strumenti con passione permette di raggiungere il proprio obiettivo. Ma questo solo se si vuole imparare ad ascoltare veramente. A me interessava proprio questo: ottenere un canale privilegiato nella comunicazione ascoltando gli altri. Ho deciso così di avvicinarmi allo studio del pensiero umano incontrando persone ed amici che mi hanno aiutato ad essere quello che sono.”

“Un mentalista è qualcuno che usa molto bene i propri cinque sensi per dare l’impressione di possederne un sesto. A me piace pensare e credere che questo sesto senso esista davvero e che sia legato fortemente alla propria capacità empatica. Un mentalista deve essere innamorato dell’essere umano e delle sue capacità espressive. Senza il voler ascoltare ed essere interessati a farlo veramente, non è possibile ascoltare efficacemente. Un mentalista è qualcuno che ascolta chi ha davanti molto bene fino a stringere un legame molto intimo con il suo interlocutore, fino a sentire le sue emozioni e percepire il pensiero che ne deriva.”