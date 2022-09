Santa Rita, palazzi e garage imbrattati e vandalizzati. I residenti: "Non ne possiamo più"

Non ne possono più i residenti del condominio di corso Racconigi 232, zona Santa Rita. Come si vede dalle foto che hanno inviato alla nostra redazione, lo stabile, di recente costruzione, si trova nei pressi del parco Pietro Mennea, accanto al supermercato Pam con cui condivide il parcheggio, ed è imbrattato da graffiti, invaso dalla sporcizia e dal degrado.

A compiere gli atti vandalici sarebbero gruppi sempre più numerosi di giovani. "Alcuni di loro attraverso il Pam entrano all'interno del garage o nelle rampe delle scale, dove bivaccano lasciando cartacce, bottiglie vuote e sacchetti dell'immondizia - racconta un residente del palazzo -. Poco tempo fa per poco non investivo un ragazzo che insieme ai suoi amici anziché utilizzare la pista per fare skateboard nel parco attrezzato qui di fronte, si divertiva nel nostro garage. E non appena gliel'ho fatto notare sono stato preso anche a male parole".

La situazione va avanti ormai da diverso tempo, ma secondo quanto raccontato dalla residente è peggiorato con il covid. A nulla è servito il nuovo parco Mennea, inaugurato solo nel 2019 con nuove attrezzature per le diverse attività, dall'atletica, al campo da basket fino allo skatepark Marmolada. I ragazzi sembrano preferire il vandalismo.

"Un po' di tempo fa si sono divertiti a distruggere completamente uno scooter di quelli a noleggio, eravamo senza parole".

Neppure la nuova pensilina della fermata dell'autobus è stata risparmiata, completamente ricoperta da scritte.

"Non abbiamo più un centimetro di muro esterno libero da scritte e disegni osceni, per non parlare del garage interno" ribadisce il cittadino.

Non è l'unico nella zona purtroppo e le spese per riqualificare il muro sono elevate.

"Abbiamo fatto fare un preventivo a diverse ditte, il preventivo più basso era di 18 mila euro per pulire il muro e passare un prodotto che facilita la rimozione di future scritte - aggiunge ed esasperato conclude - se continuiamo così Santa Rita da bel quartiere che era, diventerà un luogo di degrado e criminalità. Non se ne può più, occorre fare qualcosa per impedire questi atti vandalici".



Dalla Circoscrizone 2 fanno sapere che la situazione è purtroppo nota che stanno lavorando per trovare una soluzione al problema: “Ho chiesto di intensificare l'azione di prevenzione e dovremmo fare qualcosa anche in termini di dissuasione”, conferma il presidente Luca Rolando.