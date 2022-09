Rapina un supermercato e si dà alla fuga, inseguito dal direttore: arrestato un uomo di 55 anni

Ha messo a segno una rapina all'interno di un supermercato in Barriera di Milano, portando via cibo e prodotti per l'igiene personale, quindi si è dato alla fuga infilando tutto in uno zaino. Ma sulle sue tracce si è subito messo il titolare del negozio.



Alla scena ha assistito una pattuglia di agenti di Polizia, che ha raggiunto e arrestato un uomo di 55 anni, che da strada San Mauro si era poi rifugiato all'interno di un cantiere in via Torre Pellice difendendosi con una bottiglia di vetro ridotta in cocci.