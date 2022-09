Analisi UX: 3 grossi vantaggi che offre nella progettazione di un prodotto

L’analisi UX consiste nell’analisi dell’esperienza che l’utente fa quando approccia un nuovo prodotto o sito web.

Verificare l’analisi ux (vantaggi che può offrire) è importante per verificare debolezze e punti di forza di ciò che viene definita “usabilità”, cioè la facilità con cui un utente può seguire i percorsi web pensati per condurlo da una parte all’altra del portale.

Analisi ux: i vantaggi che può offrire

L’analisi ux (vantaggi che può offrire) è il risultato di un insieme di metodi di ricerca differenti che possono spaziare in diversi ambiti dell’analisi del progetto.

Prima di pubblicare un portale sul web sarebbe importante verificare ogni processo ed ogni passaggio del sito in un’ottica di ux gradevole per l’utente.

Per farlo è fondamentale verificare il progetto insieme ad esperti del settore, come Creative Navy, che potranno analizzare e progettare la user experience in ogni sfaccettatura.

È il momento di scoprire l’analisi ux ed i vantaggi che può offrire sia all’utente che all’ideatore del prodotto.

Pronti a scoprire l’analisi ux (vantaggi che può offrire)?

Non vi resta che leggere le prossime righe!

Analisi ux (vantaggi che può offrire): quando farla

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, l’analisi ux è un metodo di ricerca che si basa soprattutto sull’esperienza e sulla professionalità degli esperti del settore, oltre che sui risultati concreti ottenuti dai dati di navigazione del portale.

Nel procedimento classico e più corretto, è fondamentale che l’analisi ux (vantaggi che può offrire) sia eseguita nelle fasi iniziali del progetto e del processo di programmazione, in modo da poter valutare fin da subito passaggi, processi e soluzioni mirate ed originali, che possano essere ben accolte dal pubblico fin dal primo click.

Il primo vantaggio dell’analisi ux sta infatti nel far sentire guidato, capace e sicuro l’utente che approderà sul nostro portale, aumentando in questo modo sia i tempi di permanenza sul sito sia il tasso di conversione, nel caso si tratti di un e-commerce.

Analisi ux (vantaggi che può offrire): a cosa serve

Potrebbero sembrare dettagli banali o poco rilevanti, ma l’analisi ux va a verificare anche aspetti quali la coerenza del sito con i colori del logo aziendale, la leggibilità dei caratteri ma anche la coerenza delle icone con il significato a cui si vuole rimandare.

Naturalmente un secondo livello di analisi ux consiste anche nell’esaminare con attenzione la coerenza della comunicazione e dei testi di ogni pagina del sito, per mantenere uno stile univoco ed un “tono di voce” che faccia sentire chi ci visita sempre più immerso nel nostro mondo di valori, termini, linguaggio e racconto della nostra storia.

Il secondo grande vantaggio dell’analisi ux sta quindi nella capacità di rendere appropriato ogni livello di comunicazione ed evitare all’utente di fare errori.

Analisi ux (vantaggi che può offrire): come scegliere l’esperto

Basta fare un piccolo giro su internet per scoprire che il web pullula di sedicenti esperti di analisi ux.

Prima di lasciarsi convincere a spendere tempo, soldi e risorse verso una realtà poco professionale, è importante verificare che l’esperto di analisi ux sia in grado di gestire alcuni aspetti specifici del settore:

● Condurre test di usabilità: si devono conoscere molto bene i comportamenti degli utenti;

● Analisi dei dati: l’analisi ux (vantaggi che può offrire) è fondamentale per la buona riuscita della pubblicazione di un portale ma è importante che l’esperto sia in grado di leggere dati quantitativi e statistici che vengono rimandati dai portali di programmazione, per riuscire ad analizzare la situazione e risolvere eventuali criticità;

● Euristica: la miglior metrica che l’esperto analisi ux può utilizzare per le fasi di revisione del progetto;

● Esperienza: per quanto oggi ci siano diversi corsi online per comprendere e conoscere l’analisi ux (vantaggi che può offrire), è importante che un esperto abbia già alle spalle anni di esperienza per poter gestire un progetto in autonomia e con tempistiche ragionevoli.

Per sintetizzare dunque, potremmo affermare che il terzo vantaggio nell’analisi ux per la progettazione di un prodotto sta nell’avere la certezza di stare facendo qualcosa che porterà più successo alla nostra azienda, proprio grazie all’esperienza, alla professionalità e alla gestione delle criticità del progetto da parte di un esperto che potrà migliorare l’esperienza degli utenti sul nostro portale.