Ritmika 2022: nella serata inaugurale il “Mengoni Tribute” con Alessandro Merenda ed Emanuel Victor

Cinque giorni, nove artisti (tutti in esclusiva piemontese) per un festival che è sinonimo di una città in musica. "Perché, pur con le diversità e le novità che porta ogni edizione, Moncalieri è Ritmika e Ritmika è Moncalieri", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. "Crescendo e rinnovandosi, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per i giovani di tutto il Piemonte, ma restando sempre fedele alla tradizione e a questa città".

Quest’anno a Ritmika ci sarà spazio per un “duetto” speciale: Emanuel Victor, il chitarrista argentino di Chivasso, reduce dalla vittoria al talent show condotto da NEK che si esibirà con Alessandro Merenda (da poco confermato a Casa Sanremo Live Box 2023) per un tributo a Marco Mengoni e assoli di flamenco.

Nel frattempo, la Direzione Artistica ha aggiornato le prossime date del tour di Alessandro Merenda:

6 Settembre Ritmika Moncalieri (TO) Mengoni Tribute + Emanuel Victor

9 Settembre Nova Milanese (MB) con la Royal Party Band

11 Settembre Carmagnola (TO) con la Royal Party Band

16 Settembre Clusone (BG) con la Royal Party Band

17 Settembre Brivio (LC) con la Royal Party Band

23 Settembre Nichelino (TO) con la Royal Party Band

25 Settembre Festa dei Nocciolini Chivasso (TO) Mengoni Tribute + Emanuel Victor

30 Settembre Arè (TO) con la Royal Party Band

Da settembre ripartiranno anche le serate del giovedì al Discorante Torino.

Se vi siete persi l’intervista ad Alessandro Merenda, potete rivederla qui:

https://youtu.be/K296AwViD5E

Riascolta anche “Proteggiti da me” di Marco Mengoni, la canzone che ha aperto ad Alessandro Merenda le porte per Casa Sanremo 2023:

https://youtu.be/Tz4hPMeO-rA

Royal Party Band

