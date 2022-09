Da Fabri Fibra a Gabri Ponte, la grande musica a Moncalieri fa rima con Ritmika

Cinque giorni, nove artisti (tutti in esclusiva piemontese) per un festival che è sinonimo di una città in musica. "Perché, pur con le diversità e le novità che porta ogni edizione, Moncalieri è Ritmika e Ritmika è Moncalieri", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. "Crescendo e rinnovandosi, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per i giovani di tutto il Piemonte, ma restando sempre fedele alla tradizione e a questa città".

Appuntamento dal 6 al 10 settembre

Moncalieri ospita la kermesse musicale dal 6 al 10 settembre al Palaexpo e dopo la 'limited edition' del 2021, finalmente ci sarà la possibilità di ospitare fino a quattromila persone per serata. "Un grande appuntamento che segna il rientro dalle vacanze", ha spiegato l'assessore Davide Guida. "Un festival dedicato soprattutto ai più giovani, ma in grado di soddisfare i gusti di tutti, visti gli artisti impegnati".

Dagli artisti locali fino a Gabri Ponte e Fabri Fibra

L'apertura di martedì 6 sarà gratuita, con artisti locali come Alessandro Merenda, Emanuel Victor e Simo Veludo, oltre ad uno special guest com Pop X, per proseguire il giorno seguente con la serata rock che vedrà protagonisti The Zen Circus e Naska. Giovedì 8 ecco tre artisti contemporanei per venire incontro soprattutto ai più giovani con Fasma, gIANMARIA e Il Tre, il 9 la serata dance con protagonista un nome di assoluto richiamo come Gabry Ponte, prologo alla conclusione di sabato 10 con Meg e Fabri Fibra, che torna protagonista dopo cinque anni.

Quasi 150 i volontari nello staff

Ritmika vuole essere ricordato anche per l'impegno e la partecipazione dei ragazzi di Moncalieri (e non solo), come testimonia la presenza di 137 volontari che fanno parte dello staff, usciti da selezioni e corsi, dopo le 374 richieste di partecipazione inizialmente arrivate. Si vuole segnalare ancora come festival 'plastic free', dicendo no alla plastica monouso, ma anche con momenti di riflessione su tempi importanti come l'anoressia, come testimonia la partnership con l'associazione Così Come sei.

Sensibilizzare sul tema dell'anoressia

Francesca Lazzari, ricordando la tragica morte del figlio Lollo, ha fatto nascere un'associazione con punti di ascolto per le famiglie per sensibilizzare e far conoscere soprattutto ai più giovani cosa possa essere l'anoressia. "I casi sono aumentati molto con la pandemia, la fascia più colpita è quella tra 15 e 25 anni, per questo stare accanto a questi ragazzi, l'empatia e il farli sentire importanti diventa uno strumento fondamentale: la musica è aggregante e un festival come Ritmika può aiutare molto". Tenendo vivo il filo rosso della solidarietà.