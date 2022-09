Askatasuna mette d'accordo centrodestra e Moderati. E si pensa alle Regionali

Perché a chiedere di liberare l'immobile di corso Regina Margherita - accanto a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Torino Bellissima - ci sono i Moderati. Che in Sala Rossa siedono dal lato opposto e vicino a tutte le altre forze di maggioranza, Partito Democratico in testa. E qualche maligno legge già una piccola vendetta del leader Mimmo Portas, dopo l'esclusione dalle liste del centrosinistra per le elezioni del 25 settembre. E una prima apertura al centrodestra, in ottica appunto delle Regionali. Senza dimenticare che alla fine del 2020, in vista del voto politico a Moncalieri, dopo aver rotto con il sindaco del Pd Montagna, i Moderati erano pronti a correre con il centrodestra, salvo poi decidere di andare da soli, dopo che Forza Italia e la Lega scelsero Bellagamba e non l'avvocato Monticone come candidato sindaco.

Fissolo (Moderati): "Esempio di iniquità"

Askatasuna, come commenta il capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo, è "un chiaro esempio di iniquità e sbilanciamento di rapporti basati sulla forza. Ma la città di Torino deve mostrare ai propri cittadini che le regole valgono per tutti". "Da troppo tempo - aggiunge Fissolo - la nostra città viaggia su due binari paralleli: se da un lato alle realtà associative che cercano una sede viene richiesto di rispondere ai bandi per l’assegnazione e di calcolare e dichiarare le ricadute delle proprie attività per essere valutate, l’occupazione di Corso Regina Margherita prende spazi comunali e li sottrae sia alle associazioni che ai cittadini. Questo è ingiusto".

Crosetto (FdI): "Battaglia senza colore politico"

Parole accolte con favore dal centrodestra, che per voce del capogruppo di FdI Giovanni Crosetto ha replicato: "Secondo me la sua è una posizione di buon senso, ma questa è una battaglia che non ha un colore politico. E anche da parte loro non penso ci siano problemi a votare favorevolmente a questa mozione”.

Firrao (Torino Bellissima): "Ideologicamente nel centrodestra"