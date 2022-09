Scontro moto-auto in corso Unione Sovietica, ferito il centauro

Un brutto incidente è avvenuto attorno alle ore 13 di oggi, martedì 6 settembre, in corso Unione Sovietica all’incrocio con via Passo Buole. Coinvolta una moto e una Fiat Bravo.

Ancora da accertare la dinamica

Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze di un semaforo: ancora da accertare la dinamica, ma apparentemente uno dei due mezzi non ha rispettato il rosso.

Centauro in codice giallo al Cto

Il motociclista, le cui condizioni in un primo momento sembravano gravi, è stato trasportato in ambulanza al Cto in codice giallo.