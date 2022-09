Terribile scontro tra tir e auto sulla tangenziale di Torino, traffico bloccato e una persona grave al Cto

Tremendo incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 settembre, sulla tangenziale di Torino.

Tre persone ferite

Poco dopo l'uscita del sito interporto, in direzione sud, si sono scontrati un grosso mezzo pesante e una Opel Agila, rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, a seguito dell'impatto. La conducente è stata trasportata in codice rosso al Cto, mentre il figlio che era con lei sull'auto è stato condotto al Regina Margherita in condizioni serie ma meno gravi, trattandosi di un codice giallo. Anche il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, venendo portato in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano.

In merito alla dinamica, sembrerebbe che l'autoarticolato abbia forato una gomma, con il guidatore che avrebbe perso il controllo e travolto la vettura che era in panne sulla corsia di emergenza: l'ipotesi, comunque, è ancora da accertare.

Uscita obbligatoria in corso Allamano

Traffico ovviamente bloccato a seguito di quanto accaduto, con uscita obbligatoria in corso Allamano. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Stradale.

AGGIORNAMENTO: Solo verso le ore 17 è stata riaperta la prima corsia.