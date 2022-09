"Dona la spesa per la scuola": Coop raccoglie materiali di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Torna sabato 10 settembre, nei negozi della rete vendita di Nova Coop in Piemonte e in alta Lombardia, la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con onlus e realtà locali del terzo settore a cui vengono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di particolare disagio economico, come aiuto diretto contro il caro-scuola in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata, nei supermercati, nei superstore e negli ipermercati Coop aderenti sarà possibile acquistare e consegnare ai volontari e ai soci Coop presenti presso il punto vendita materiali didattici ed articoli di cancelleria quali: penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne, astucci e risme di carta.

Nel 2021 la campagna ha permesso di raccogliere 90 mila articoli didattici e di cancelleria, per un valore corrispettivo di 135 mila euro, che sono stati distribuiti a 60 realtà partner.

Anche quest’anno l’impegno di Nova Coop in favore del mondo della scuola e del diritto all’istruzione per tutti si rinnova poggiando su diversi programmi. Dall’8 settembre riparte Coop per la Scuola, la raccolta punti collegata alla spesa che consente a soci e clienti di sostenere gli istituti scolastici locali, collaborando per migliorare le loro dotazioni di materiali didattici e informatici come: lavagne multimediali, pc, monitor, risme di carta, stampanti e giochi educativi. Fino al 16 novembre, è possibile raccogliere un buono Coop per la Scuola ogni 15 euro di spesa e scoprire tutte le modalità di devoluzione dei buoni raccolti e d’iscrizione dei plessi scolastici su www.coopperlascuola.it o scaricando l’app dedicata. In questa edizione anche due novità per rendere ancora più conveniente e vantaggiosa la partecipazione delle scuole: la prima, a fronte di 250 buoni, la scuola potrà richiedere il premio “Buono Spesa Cancelleria” da 30 euro, valido dall’8 settembre al 31 marzo, per l’acquisto di articoli di cartoleria/cancelleria; la seconda, a fronte di 600 buoni la scuola potrà chiedere il premio “Kit libri Coop per la Scuola” del valore di 100 euro per l’acquisto di pacchetti di libri selezionati con l’obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche.

SapereCoop è invece l’offerta gratuita di percorsi di educazione al consumo consapevole e cittadinanza attiva che coinvolge ogni anno circa 1.000 classi del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di II grado, mettendo a disposizione tantissime proposte innovative e attività co-progettate, quali exhibit, laboratori, competizioni e attività formative per comprendere eticità e articolazione delle filiere produttive con incontri sul campo.

"Quest’anno, più che in passato, il ritorno sui banchi di scuola rappresenta un appuntamento particolarmente gravoso per il bilancio domestico di tante famiglie, già in ristrettezze economiche, a causa del rialzo dei prezzi dell’energia e della carta che si sono riverberati anche sui costi della cancelleria e dei sussidi didattici", dichiara Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. "La nostra iniziativa 'Dona la Spesa per la Scuola' si affianca all’impegno che, come Cooperativa dei Consumatori, abbiamo preso verso tutti i clienti per mantenere prezzi competitivi e sotto controllo su questo genere di merceologie e rappresenta un modo concreto per garantire alle famiglie in stato di maggior bisogno un inizio dell’anno scolastico vissuto con maggiore serenità. Grazie anche all’aiuto dei nostri volontari dei Presìdi Soci Coop e delle associazioni del territorio, siamo fiduciosi che anche quest’anno la mobilitazione avrà successo e potremo aiutare tanti studenti a iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi".