Aurora avrà il nuovo Campus Urbano, via libera dalla Giunta allo Student Hotel

Nella seduta di ieri la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) sull’area in corrispondenza di Ponte Mosca tra via Aosta, Lungo Dora Firenze, Corso Giulio Cesare e Corso Brescia, nel quartiere Aurora.

Il complesso di oltre 25.000 mq sarà sviluppato dalla società olandese The Student Hotel, presente nelle principali città europee e che in Italia ha già realizzato due interventi a Bologna e Firenze, il cui modello di ospitalità unisce residenza studentesca, attività alberghiera e co-working. Il progetto si estende su una superficie territoriale di 17.000 mq sulla quale sarà realizzato uno studentato con circa 500 camere, oltre ad ampi spazi comuni e di servizio per i residenti.

Verranno investite importanti risorse su spazi di pubblica utilità per il territorio, prevedendo tra l’altro la realizzazione di un parco urbano di oltre 5mila mq che sarà ceduto alla Città e spazi aperti interni al complesso assoggettati all’uso pubblico. L'intervento, infine, prevede la riqualificazione del canale scolmatore del Ceronda, rendendolo nuovamente usufruibile in accordo con Smat.

Nel frattempo, già da prima dell’estate, sono iniziati i lavori, partendo dalla demolizione dei vecchi edifici che sorgevano su corso Brescia e via Aosta, dallo spianamento delle macerie e dall’eliminazione del dislivello con il piano strada di lungo Dora Firenze e corso Giulio Cesare.

E’ prevista una presentazione pubblica del progetto ai cittadini nel corso di un evento sul territorio, che si terrà il 5 ottobre prossimo.