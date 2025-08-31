Rifiuti ed accampamenti abusivi nelle aiuole: Mirafiori assediata dai camper rom

Rifiuti ovunque, persone che dormono sotto gli alberi e i soliti numerosi camper. Non si ferma l’allarme occupazioni abusive a Mirafiori. Anzi, negli ultimi giorni - come segnalato dai residenti di zona - via Gonin e le aree attorno si sono trasformate in un piccolo campo rom improvvisato.

Furgoni e discariche

Presenti numerosi camper e diversi furgoni. E a volte altri mezzi di dubbia provenienza. "La situazione - raccontano i cittadini - sta diventando insostenibile". Gli abitanti di quest'angolo di Torino sud non ne possono più di essere assediati di mezzi e famiglie rom.

Da via Rubino a via Nitto, via Bonfante e via Gonin, sono infatti moltissimi i problemi generati alla presenza dei nomadi, dai rifiuti e barbecue sui marciapiedi, sino ad episodi di microcriminalità e persone accampate nelle aiuole.

La lettera al Comune di Nucera

A raccogliere le ennesime segnalazioni il capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera, che ha scritto all'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda per sollecitare un intervento. La presenza di questi insediamenti, chiarisce il consigliere, "genera condizione di forte criticità sotto il profilo igienico-sanitario, nonchè un diffuso senso di insicurezza tra i residenti".

Di qui la richiesta di Nucera di "ripristinare legalità e decoro, considerata la recente modifica della Legge Regionale sul turismo itinerante".

"Proseguono i controlli"

A replicare Porcedda, che spiega: “La presenza di camper nella zona di Mirafiori sud, anche quella nella zona di via Gonin dove sono già stati effettuati alcuni interventi, è attenzionata da tempo". "La polizia locale effettua periodiche attività di controllo anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e, secondo quanto previsto dai recenti adeguamenti normativi, sono già stati effettuati sequestri di mezzi in seguito a ripetute riscontrate violazioni. I reparti specializzati della polizia locale proseguiranno con l’attività di controllo volte a verificare eventuali irregolarità” conclude l'assessore.