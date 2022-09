Chieri, prosegue la valorizzazione del parco Robinson: una giornata per il benessere

Sabato 17 settembre dalle ore 9 alle ore 18 al Parco Robinson (Viale Fiume a Chieri), in collaborazione con I.R.T.E ed altri operatori olistici, è in programma l’evento “Le radici del Ben-Essere. Dalla cura di sé allo sviluppo del Sé". Un'occasione per conoscere, sperimentare e beneficiare di attività volte a favorire il benessere psicofisico. Durante tutta la giornata sarà possibile, infatti, frequentare trattamenti e un corso propedeutico allo shiatsu, la riflessologia plantare, aroma touch, yoga per grandi e piccini, cromoterapia, floriterapia, movimento consapevole, qi gong, arteterapia, yoga della risata e mindfulness.

Tutte le attività in programma sono volte a favorire la cura e lo sviluppo del sé intesa come condizione necessaria tanto per lo sviluppo personale come per il bene comune. Un’opportunità per conoscere, sperimentare e beneficiare di “saperi” volti al benessere psicofisico dei partecipanti.

L’evento è anche un’occasione preziosa per valorizzare il Parco Robinson della città di Chieri, bene comune dal 2018. La “rigenerazione” del Parco Robinson rappresenta infatti un’opportunità che, se colta, rende disponibile una risorsa capace di contrastare non solo i problemi di degrado ambientale ed insicurezza ma di generare nuove modalità di interazione tra le persone favorendo sinergie e socializzazione soprattutto in un’epoca segnata dall’incertezza.

Di seguito il programma della giornata con la presenza di oltre 20 professionisti:

• Dalle 9 alle 18.00 sono previste attività di aroma touch, riflessologia plantare, fiori di Bach, crioterapia, uso olii essenziali, consulenze di naturopatia, arteria, trattamenti shiatsu;

• Dalle 9.00 alle 17, ogni ora, sono previste sessioni di Yoga (con Chiara Gatti, Maria Alba Chillè, Cristina Vallero);

• Dalle 9 alle 10 Stretching dei Meridiani con Federico Bevione;

• Dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 17 Corso propedeutico allo Shiatsu (Luciana Flesia, Federico Bevione, Davide Cosa);

• Dalle 10 alle 11 Do In con Davide Cosa

• Dalle 11 alle 12 Yoga genitori e figli con Elena Brunetti;

• Dalle 10 alle 11, dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16 Qi Gong con Marco Turchetti;

• Dalle 16 alle 17 Shiatsu Genitori Figli con Elena Brunetti;

• Dalle 16.30 alle 17.30 Mindfulness con Edson Baratella e Marco Cobino;

• Dalle 17.30 alle 18 Yoga della Risata con Gabriella Corrò.