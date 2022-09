Nasce Flashback Habitat: l'hub culturale che apre le porte di una villa Ottocentesca in borgo Crimea

Flashback festeggia i suoi primi dieci anni con una novità: Flashback Habitat. Un hub culturale adatto a ospitare eventi socio-culturali che aprirà il 3 novembre in contemporanea con la settimana dell’arte e della decima edizione di Flashback Fair.

Fucina di scambio interculturale

Una fucina di scambio interculturale situata nel quartiere pre collinare di borgo Crimea che continuerà con le sue attività oltre la kermesse.

Studi artista, residenze, concerti, mostre si alterneranno nella villa e nel giardino Ottocentesco di via Giovanni Lanza 75.

La struttura

In origine casa del banchiere Marsaglia, venne acquistato dalla Sanatrix, clinica sanitaria e quindi divenne sede Asl e Isititito per l’Infanzia fino agli ‘90. Ospitava ragazze madre fino al parto e i loro bambini fini ai primi mesi di vita, quando venivano poi dati in adozione.

Fino al 2013 fu sede di uffici della città metropolitana e in seguito rimase uno spazio vuoto, lasciato pressoché in stato di abbandono.

Oggi di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti è stata oggetto di un bando per la sua gestione, vinto proprio dall’associazione culturale Flashback che inaugurerà gli spazi ripuliti e sistemati con la kermesse dell’arte contemporanea. La villa si sviluppa su 11 metri quadrati interni e altrettanti esterni, per un totale di oltre 20 mila metri quadrati.

Lavori in corso

Flashback in questi giorni si sta occupando di fare tutti i lavori che consentiranno di utilizzare due dei quattro padiglioni in cui è suddiviso l’edificio, degno di ospitare una scenografia cinematografica.

“Avremo la possibilità di attivare un sogno già in auge in Europa, una Kunstallee uh habitat che conterrà un piccolo ecosistema di diverse realtà culturali - spiega il direttore artistico Alessandro Bulgini - Tenteremo una sorta di grande condominio della cultura, dove tutto è condiviso con responsabilità. Un luogo articolato e complesso. In cui accoglienza e cura saranno le parole d’ordine”.

Durante Flashback Fair saranno utilizzati i quattro piani del Padiglione B, mentre il primo piano nobiliare della villa ottocentesca, la parte più antica soprannominata padiglione C, sarà utilizzata come Lounge per ospitare eventi musicali, talk e incontri. In futuro, sarà poi utilizzato anche l’ampio spazio del giardino.

Un modo diverso di fare cultura

Dopo l’apertura della Caserma di via Asti, Flashback apre le porte a un modo originale e diverso di fare cultura e arte all’interno di questa villa ante guerra, con circa cinquanta espositori. Gli interventi che lo renderanno fruibile per novembre vanno avanti, dalla pulizia dei pavimenti, ai lavori di verniciatura dei muri, il tutto per creare uno spazio agibile, vivibile e polifunzionale.

“Vorremmo entrare nella rete di 50 strutture europee che ospitano tutto l’anno degli hub culturali e che già esistono” conclude Bulgini.