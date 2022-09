Incidente questa mattina sulla A5 Torino-Aosta in direzione del capoluogo piemontese, tra San Giorgio Canavese e Volpiano.

Un'auto Renault Captur si è ribaltata nei campi lungo l'autostrada per motivi ancora da accertare. A bordo c'era solo la conducente, che è stata trasportata in codice giallo al Giovanni bosco di Torino.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma la ferita è stata portata via in ambulanza. Nessuna problematica al traffico se non per fare atterrare elisoccorso nei campi.