Migliora la salute del Po, sale il livello del fiume. E i parchi tornano verdi

Migliora la salute del Po. Complice le piogge che hanno iniziato a scendere un po' su tutto il Piemonte e a Torino da metà agosto, e soprattutto ad inizio settembre, si è alzato il livello del fiume. Percorrendo il tratto a sud della diga del ponte della Gran Madre è abbastanza raro incontrare isolotti scoperti dall'acqua. Durante il periodo estivo il greto era in secca in più punti, con grandi porzioni di terreno e sassi che emergevano. Ora il paesaggio sta tornando pian piano alla normalità e il Po copre la gran parte del letto: la situazione più critica si registra sotto il ponte all'incrocio tra i corsi Casale e Regina Margherita, dove si vedono terra e pietre.

Il livello del Po sale, lentamente

Che il fiume stia lentamente guarendo, lo confermano i dati Arpa. Alla stazione Torino Murazzi infatti, il livello idrometrico giornaliero è ormai fisso a 0,15 metri nell’ultima settimana. Ancora basso, ma sopra lo zero toccato nei periodi più difficili. A lasciar ben sperare è il livello massimo toccato, che da 33 centimetri riscontrati il 4 settembre, è salito ai 38 di ieri. Insomma, una crescita costante, se pur lenta. Una situazione che migliora se ci si sposta verso corso Regina Margherita, dove il livello cresce di qualche centimetro ancora. Insomma, il peggio sembra essere passato, ma per tornare alla normalità serviranno ancora piogge soprattutto in quota.

Anche i parchi sono verdi

Migliora anche la situazione dei parchi. L'erba di tutto il Lungo Po Michelotti appare verde e rigogliosa, così come gli alberi hanno ripreso il loro colore stagionale. Immagini lontane da quelle viste quest'estate, quando le chiome si sono tinte di arancione e giallo anticipatamente. Tra luglio e agosto i viali ed i parchi erano piene di foglie già cadute a terra complice il caldo torrido.