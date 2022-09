Bonus trasporti, si parte: da oggi bonus spendibile per gli acquisti online sul sito di Gtt

Da oggi si può procedere all’acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico sfruttando il bonus ministeriale direttamente sulla piattaforma ecommerce di Gtt (ecommerce.gtt.to.it). Il servizio è già operativo. E’ in questo modo attiva la modalità più semplice e comoda per avere l’abbonamento GTT. L’azienda ha lavorato in modo serrato in questi giorni ed è riuscita ad anticipare l’apertura della piattaforma modificata per il recepimento del bonus, inizialmente prevista per il prossimo 12 settembre (lunedì). Le famiglie hanno in questo modo più tempo per procedere in vista della prossima apertura delle scuole.