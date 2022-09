Elezioni: a Torino manifesti con caricatura di Giorgia Meloni

Un manifesto caricaturale che riguarda la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è apparso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 settembre, in piazzale Valdo Fusi. Con un logo che ricorda quello del partito, ma riporta la scritta "Fardelli d'Italia".

Nel manifesto si legge: "Se la vita ti dà Meloni...sorbetto, non votazioni". Su uno sfondo tricolore si vede una mano che spreme un mezzo melone, con occhi, naso e bocca, che fanno ricordare il volto dell'esponente del centrodestra, attesa martedì prossimo a Torino per un incontro elettorale. In un bicchiere ci sono palline di gelato, una delle quali con il volto ancora di Giorgia Meloni. Sul manifesto indaga la Digos .

"Il manifesto comparso a Valdo Fusi contro Giorgia Meloni è di una violenza inaudita", ha denunciato la deputata torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "Non ho sentito solidarietà in tutta la giornata e questo silenzio da parte degli avversari mi inquieta".