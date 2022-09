Bob Sinclar infiamma il palco del Foro Boario: in 4 mila a ballare in piazza

Bob Sinclar infiamma il Foro Festival e fa ballare tutta Carmagnola.



Si è svolto ieri in una gremita piazza Italia il concerto del dj francese che ha riunito oltre quattromila persone.

Dai pezzi più recenti ai classici come "World, hold on", "Love Generation" e "Rock this party", il pubblico si è scatenato fino all'una di notte.

A esibirsi prima e dopo di lui altri dj di livello nazionale e internazionale: da B Jones a The Cube Guys, fino ad Ayko.

Prossimo appuntamento del Foro Festival alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola domani sera, sabato 10 settembre con la voce unica di Mario Biondi.