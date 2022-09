A Moncalieri una serata 'Monster' a tutta dance con Gabri Ponte

La nuova edizione di Ritmika giunge stasera ad uno dei suoi appuntamenti più attesi. Dalle ore 21 al Palaexpo di Moncalieri spazio alla re della dance-music internazionale con Gabry Ponte, il dj produttore multi-platino italiano che ha collezionato oltre 2 miliardi di streams globali e oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Una carriera da numero uno

Nel 2014 è entrato nella classifica dei Top 100 dj al numero 61, diventando l’artista italiano con il ranking più alto di sempre ed è il 267esimo artista più ascoltato al mondo su Spotify. Gabriele Ponte vanta inoltre una candidatura ai Grammy e numerosi dischi di platino in tutto il mondo. Nel 1998 produce Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Nel 2000 vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Dagli Eiffel 65 a Monster

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 Dj al numero 61: Gabry Ponte resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo Monster (219 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X. Con oltre 200 milioni di stream solo su Spotify e oltre 43 milioni di visualizzazioni su Youtube, Thunder ha scalato le classifiche di Italia, Stati Uniti, Germania, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Austria, Finlandia, Ungheria, Belgio e Vietnam ed è entrato nel TOP200 Global Spotify, la classifica delle 200 canzoni più ascoltate al mondo sulla piattaforma.

Premi e riconoscimenti

Thunder appare inoltre nella Billboard TOP200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel gennaio 200 con Blue. È disco di platino in Svezia, Italia, Norvegia e Paesi Bassi.

Gabry Ponte ha collaborato con vari artisti di spicco nel panorama dance internazionale: Aloe Blacc, LUM!X, R3hab, Blasterjaxx, Afrojack, Martin Jensen, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Kshmr, Lucky Luke, Pitbull, Dimitri Vegas e Georgia Ku, la cantautrice britannica con cui ha realizzato The Finger, uscito ad aprile 2022. Quella di stasera si annuncia come una serata assolutamente da non perdere per chi ama la musica dance.

Domani gran finale con Fabri Fibra

Per il gran finale di Ritmika domani, sabato 10 settembre, l’unica data piemontese del “Caos, Live, Festival 2022” di Fabri Fibra. Vent’anni dopo la pubblicazione del suo primo album Turbe Giovanili e 5 anni dopo l’ultimo disco Fenomeno, l’artista esce con Caos, il decimo lavoro, già disco di platino, che sancisce il ritorno sul palco del rapper italiano da oltre 1 milione di copie vendute, considerato da pubblico e critica un pilastro della cultura hip hop del nostro paese.

Insieme a lui, la cantautrice napoletana regina della musica elettronica italiana Meg.