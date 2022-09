Terrore in via Di Nanni, rissa tra ubriachi: accoltellato un uomo, è grave

Ancora una notte di paura in via Di Nanni: intorno alle 22 un uomo è stato accoltellato con tre colpi di forbice ai fianchi nei pressi della chiesa, all'angolo con via San Bernardino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportato all’ospedale Mauriziano, è entrato in pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dai residenti ormai esasperati dal continuo degrado. Solo ieri infatti, nell’area pedonale una rissa aveva tenuto sveglio tutto il borgo per diversi minuti. Nemmeno 24 ore un altro episodio, che certifica come l’area sia diventata sempre più problematica nonostante i controlli delle forze dell’ordine.

Più volte negli scorsi anni si era parlato di telecamere in zona, sia per garantire la sicurezza dei residenti, che per controllare i veicoli in transito e tutelare la pedonalizzazione.

Alcune testimonianze hanno riportato di aver visto un diverbio tra ubriachi di origine peruviana. Le condizioni dell'accoltellato sarebbero in ogni caso serie.