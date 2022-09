Domani riapre l'anagrafe di piazza Astengo, ma solo per due giorni a settimana

Dopo due anni e mezzo di chiusura, domani riapre al pubblico l’anagrafe di piazza Astengo 7. Era infatti febbraio 2020 quando i residenti di Falchera vecchia trovarono affisso alla porta il cartello che annunciava lo stop al servizio. A distanza di 30 mesi, i residenti del quartiere nord di Torino potranno tornare a chiedere il rinnovo della carta di identità, il cambio di residenza o il certificato elettorale tutti i lunedì e i martedì dalle 9 alle 15: l’ufficio decentrato sarà sempre accessibile i primi due giorni della settimana.

Riapre anche via Leoncavallo 17

Riapre al pubblico anche l’anagrafe di via Leoncavallo 17: quest’ultima sarà accessibile per gli abitanti di Barriera di Milano tutti i mercoledì e i giovedì, sempre dalle 9 alle 15. Il servizio, in entrambi le sedi sarà esclusivamente dedicato ai residenti nei due quartieri della zona nord.

12 anagrafi aperte

Con queste due nuove aperture, sale a 12 il numero delle anagrafi a Torino, considerando quella Centrale di via della Consolata. Restano chiuse, almeno al momento, quella di via De Santis e corso Spezia. Più complesso il discorso su corso Moncalieri. Questo mese aprirà anche uno sportello in carcere.

Dimezzati gli arretrati

E in questi dieci mesi l'amministrazione di centrosinistra, ha lavorato per recuperare i ritardi sul rilascio della carta d'identità elettronica. "Quando siamo arrivati - ha spiegato negli scorsi giorni il sindaco Stefano Lo Russo - c'erano 34 mila CIE arretrate: ne restano 14 mila prima di tornare alla normalità del servizio. Contiamo di farcela entro la fine del 2022, al massimo entro i primi mesi del 2023".